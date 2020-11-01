Ermenistan'a bir darbe daha!

Kardeş Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait Grad tipi 2 adet çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve 2 topçu bataryasını imha etti.



Azerbaycan, işgalci Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Zengilan bölgesindeki mevzilere ateş açan Ermenistan’a ait Grad tipi 2 adet çok namlulu roketatar (ÇNRA) sisteminin ve 2 adet topçu bataryasının imha edildiği bildirildi.