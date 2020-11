Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar! Can kaybı 51 oldu

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı 51'e yükseldi.



Depreme ilişkin son bilgileri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay verdi.



Oktay, depremde can kaybı sayısının 51'e yükseldiğini duyurdu. Yaralı sayısı ise 896.



Hasar tespit çalışmalarının 10 günde tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Oktay, ağır hasarlı 26 binanın acil olarak yıkılacağını söyledi.



Oktay, 'Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız' diye konuştu.



Hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyaran Oktay; Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere 21 bin kişi için toplam 3 bin 880 çadır kurulacağını söyledi.



SALGIN UYARISI



Depremin salgın ile mücadeleyi zaafa uğratmaması gerektiğini söyleyen Oktay, 'Yeni can kayıplarının oluşmaması için bu alanda da hassasiyetimizin devam etmesi gerekli' dedi.



8 BİNADA ARAMA KURTARMA



AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Bölgede devam eden müdahale çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5.748 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 898 araç görevlendirildi.



Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülülüyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.



EĞİTİME BİR HAFTA ARA



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.



Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:



'İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız.'



Merkez üssü Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olan 6,6 büyüklüğündeki deprem cuma saat 14.51'de meydana geldi.



Deprem İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.



833 ARTÇI SARSINTI



Cuma günü, saat 14:51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 07.00 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 833 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 6,8 olarak açıkladı.