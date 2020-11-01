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Sıcak Haber : Burhan Kuzu hayatını kaybetti!..

Burhan Kuzu kimdir?

Üç dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır corona virüsü tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı...

Güncel / 01 Kasım 2020 Pazar 09:18
Burhan Kuzu kimdir?

Burhan Kuzu (1 Ocak 1955, Develi - 1 Kasım 2020, İstanbul), Türk hukukçu ve siyasetçi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kasım 2002-Haziran 2015 ve Kasım 2015-24 Haziran 2018 tarihleri arasında Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği yaptı.

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinde Ali Rıza Bey ve Zahide Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kuzu, akademik çalışmalarda bulundu ve 1998 yılında profesörlük unvanı aldı. Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yer aldı. Meslekî alanda yayımlanmış çok sayıda makale ve kitabı bulunmaktadır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyeliği yapmıştır.milletvekili Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu, Fransızca bilmekteydi.

TBMM kariyeri
2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucu üyesi olarak aktif siyasete başlayan Kuzu, partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü. Sadece iki partinin meclise girebildiği 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise giren Kuzu, partisi içinde uygulanan üç dönem kuralına takıldığı için Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde aday olamamıştır.[4] Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı.
 
Seçim barajı
Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın yüzde 10'luk seçim barajının kaldırılması için yapılan ferdî başvuruları 2-3 hafta içinde karara bağlayacaklarını açıklamasına 'Seçim barajı kaldırılırsa yok hükmünde sayarız, karar uygulanmaz' diyerek tepki göstermiştir.

LGBT fertlere yönelik tutumu
Burhan Kuzu, Türkiye'deki yeni anayasa çalışmaları sürecine LGBT fertlerin katılımı ve talepleri üzerine 2008 yılında TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı sıfatıyla 'Anayasa değişikliği çalışmaları sırasında eşcinsellerin de talepleri oldu. Hâlen de geliyor. İstiyorlar diye verecek miyiz? Şu anki koşullarda mümkün değil. Kamuoyu buna hazır değil' diyerek LGBT fertlere yönelik tutumunu dile getirmiştir.

1 Kasım 2020 tarihinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ak PartiBurhan KuzuMilletvekiliAdalet ve Kalkınma Partisi

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