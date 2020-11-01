AFAD ve Kandilli'den kritik açıklama!

Türkiye'yi yasa boğan İzmir depreminin ardından İzmir ve çevresinden bir son dakika haberi daha geldi. Azalma eğilimine girdiği anda yeniden şiddetli depremlerin yaşandığı bölgede bu sabah itibarıyla yine korkutan bir deprem meydana geldi. Son depremlerin merkez üssü ağırlıkla Kuşadası civarına kayarken yaşanan sarsıntının şiddeti 4.5 şiddetinde ölçüldü. Öte yandan İzmir'deki son duruma ilişkin gelen son açıklamada İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.



İZMİR'DE SON DURUM: 850 ARTÇI DEPREM OLDU, 40'I 4 ŞİDDETİNİN ÜZERİNDE



AFAD'dan gelen açıklamada, bu sabah itibarıyla ana depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 850 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.



CAN KAYBI 51'E YÜKSELDİ



Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 51 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 682'sinin taburcu edildiği, 214 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.



Yapılan sçıklamada, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.



ARTÇI DEPREMLER BU SABAH 10.05'TE YİNE 4'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI



AFAD: Kuşadası Körfezi'nde saat 10.05'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte ilk andan itibaren ana deprem ve artçı sarsıntılar olmak üzere İzmir'de yaşanan en şiddetli son dakika depremleri.



AZALMA EĞİLİMİ ŞİDDETİ YÜKSEK DEPREMLERLE BOZULUYOR



İzmir Seferihisar merkez üssü olarak belirlenen ve 6.6 şiddetinde yaşanan depremle ilgili ölçüm merkezlerinden çarpıcı açıklamalar geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'de can kaybı 51'e yükselirken yaralı sayısı da 896 olarak belirlendi. Hasarlı binalarda arama çalışmaları sürüyor. Başkan Erdoğan depremle ilgili yaptığı açıklamada tüm imkanların seferber edildiğini ve devletin tüm birimleriyle İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.



SON DEPREMLER LİSTESİNDE ARTÇILARIN ŞİDDETİ 5'E KADAR ÇIKTI



İzmir başta olmak üzere bölgede birçok ilde hissedilen depremin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. İzmir'de yaşanan ve yıkıma neden olan şiddetli depremin ardından neredeyse 2 dakika aralıklarla yüzlerce artçı deprem oldu. Bu depremlerin en şiddetleri 5'e kadar ulaştı.



KUŞADASI VE URLA'DA HAREKETLİLİK VAR



Yeraltındaki hareketlilik AFAD ve Kandilli gibi merkezler tarafından yakından takip edilirken İzmir Seferihisar merkez üssü olan depremin fay hattı üzerinde ve yakınında bulunan birçok noktayı tetiklediği ve artçı depremlerin sadece Seferihisar'da yaşanmadığı dikkatlerden kaçmadı. Buna göre en şiddetleri Kuşadası ve Urla'da olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi.



Ege'yi sarsan depremle ilgili olarak belirlenen artçı depremler şu şekilde;



Ana deprem 6.6 şiddetinde Seferihisar'da saat 14.51 ile gerçekleşti.



Artçı depremlerin ilki ise 4.7 şiddeti ve Seferihisar'da 14.55 de yaşandı.



Bir artçı deprem de yine Seferihisar merkez üssü olmak üzere 4.2 şiddetinde 14.57 de yaşandı.



Sarsıntılar Urla ve Kuşadası'nı tetiklerken Kuşadası'ndaki ilk büyük deprem 15.01 de 4.8 şiddeti ile görüldü.



Bu depremi Seferihisar'da 3.9 şiddetindeki bir artçı sarsıntı daha takip etti.



Hemen ardından Kuşadası 15 15'te 4.6 ile sarsıldı ve daha sonra kötü haber Urla'dan geldi.



URLA'DA 4.7 GÖRÜLDÜ



Buna göre Urla'da vatandaşları panik halinde sevk eden son dakika depreminin şiddetinin 4.7 olduğu görüldü.



Kuşadası ile devam eden artçılar 4.2 olarak kayıtlara geçti.



Azalma eğilimi görüldüğü sırada yeniden şiddetli bir aşçı Seferihisar'da görüldü ve saat 16 itibarıyla 4.8 ile sarsıldı.



VE BUGÜN... 4.5'LİK YENİ ARTÇI DEPREM



Bugün ise depremin ardından neredeyse 3 gün geçmesine rağmen AFAD ve Kandilli'den gelen son dakika açıklamasına göre sabah 10.05'te Kuşadası merkezli 4.5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.



ARTÇI DEPREMLER NE KADAR DEVAM EDECEK?



Jeofizik uzmanı Prof. Tolga Bekler de yaptığı açıklamada söz konusu son depremlerle ilgili 'Ssığ bir deprem ve Sisam adasıyla Kuşadası'nın batısındaki alanda gerçekleşen bir depremden söz ediyoruz. Sisam fayı ile Karaburun arasında oluşan bir hareketlilik, bir deprem gibi görünüyor. Dolayısıyla yıllardır biriktirdiği bu hareketlilikle sarsıntılar olmaya devam edebilir' dedi.