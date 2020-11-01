52 saat sonra 3 kişiye daha ulaşıldı!

Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı alandan bildirilldi.



52 saatin sonunda iki kişiye ulaşıldı, enkazdan çıkarılan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.



23 kişi bu alandan çıkarılmıştı. Şu an itibarıyla 25'e yükseldi. Doğanlar Apartmanı'nın enkazında 5-6 kişi olduğu tahmin ediliyordu ekipler tarafından. Şu anda 3 kişiye daha ulaşıldı, 2 kişi ambulansa bindirildi ve hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilenlerden 1'inin kadın olduğunu biliyoruz.