Yaralardan koronavirüs bulaşır mı? Bilim Kurulu üyesi cevapladı

Tüm dünyada 36 milyonu aşkın kişiyi hasta eden, 1 milyondan fazla kişinin de ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Şimdi de koronavirüsün insan derisinde kaç saat kaldığı belirlendi.



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Japonya'da yayınlanan bir araştırmada Kovid-19'un insan derisinde dokuz saat kaldığının tespit edildiğini duyurdu. Özlü'ye göre bu süre grip virüsüne kıyasla yaklaşık dört kat daha uzun.



Twitter'dan açıklamada bulunan Tevfik Özlü, şunları söyledi:



“Öksürüp, hapşırırken etrafa damlacıkların yayılmasını önlemek için elleriyle ağzını kapatan kişiler, eğer grip ve Covid 19 gibi solunum yolu virüslerini taşıyorsa, virüslü damlacıklarla ellerini bulaştırmış olurlar.



O kişiyle tokalaştığımızda virüs doğrudan elimize bulaşabilir. Ya da elleriyle asansör düğmesi, kapı kolu, otobüslerdeki tutamaklar, merdiven tırabzanlarına dokunduğunda, virüsü oralara eker ve biz de aynı yüzeylere dokunursak virüsü almış oluruz.



Aslında cildimizde yara, bere, çizik yoksa, virüs deriden geçmez. Ancak, ellerimizi ağız, burun veya gözlerimize temas ettirirsek -farkında olmadan günde binlerce kez bunu yaparız- kendi ellerimizle kendimizi enfekte etmiş oluruz.



Öncelikle, hapşırık ve öksürüğümüzü ellerimizle değil; dirseğimizle kapamalıyız veya ceketimizin iç yüzüne öksürüp, hapşırmalıyız. Salgın dönemlerinde başkalarıyla tokalaşmak güvenli değil.



Ellerimize mukayyet olmalı, herkesin dokunduğu eşyalara, yüzeylere olabildiğince el sürmemeliyiz. Eğer bu yüzeylere, eşyalara dokunduysak, hemen ellerimizi su ve sabunla yıkamalı; yıkamadan önce ellerimizi ağzımıza, burnumuza ve gözlerimize temas ettirmemeliyiz.



Eğer su ve sabunla ellerimizi yıkama imkanımız yoksa, -örneğin toplu taşımada yolculuk ederken- asgari yüzde 70'lik alkol içeren kolonya veya el dezenfektanlarıyla ellerimizi dezenfekte edebiliriz.



Ellerimize iyi bakmalıyız. Cildimizdeki yara, bere ve çizikler bizi dış tehditlere açık hale getirir.”