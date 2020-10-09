Türkiye'den yeni NAVTEX!

Türkiye Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için yeni Navtex yayınladı.



Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.



Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.