Süper kahraman BoBoiBoy sinemalarda

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evlerde kalan çocuklar için harika bir haber geldi.



Uzmanların pandemi sonrası en iyi eğlence aktivitesi olarak gösterdiği sinemalarda, çocuklar için yeni bir film vizyona girdi: BoBoiBoy!



GİŞE REKORLARI KIRAN ANİMASYON FİLMİ

Endonezya, Taylan ve Malezya'da kısa süre içerisinde gişe rekorları kırarak 4 milyondan fazla izleyici sayısına ulaşan BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi, tüm Türkiye'de çocukları bekliyor.