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MasterChef Türkiye'de korkutan kaza!

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye dün akşam 63. bölümüyle ekranlara geldi. İkinci takım oyununun oynandığı gecede kırmızı takım bir kez daha kaybetti. Ardından oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda herkesi korkutan bir kaza yaşandı. MasterChef yarışmacısı Sefa, yemek yaptığı sırada kullandığı blender ile elini kesti. Kanlar içinde kalan Sefa'yı gören arkadaşları büyük korku yaşadı. Stüdyoya giren sağlık ekibi Sefa'ya müdahale etti.

Televizyon / 09 Ekim 2020 Cuma 10:19
MasterChef Türkiye'de korkutan kaza!

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynanırken korku dolu anlar yaşandı.

Robotu temizlemek isteyen Sefa, aletin birden çalışması sonucu büyük bir talihsizlik yaşadı.

Parmağını blenderın bıçaklarının içine sokan Sefa Okyay Kılıç, bir anda blenderı çalıştırdı ve parmağı kan içinde kaldı.

Acı içinde kalan Sefa'nın elinin kanadığı gören arkadaşları ve şefler korku dolu anlar yaşadı. Sefa'nın yanına koşan Danilo Zanna sağlık görevlilerini çağırdı.



Elinden yaralanan Sefa'ya sağlık ekibi hemen müdahale etti. Kanaması durdurulan Sefa'nın eli sarıldı. Müdahaleden sonra Sefa'nın ciddi bir sorununun olmadığı öğrenildi.

Ardından Sefa yeniden yemeğini yapmak için çaba gösterdi. Ancak yaralanmadan dolayı zaman kaybı yaşayan Sefa, yemeğini tam pişiremedi.

Şeflerin karşısına eksik tabakla çıkan Sefa gözyaşlarını tutamadı. Şeflerin kendisine olan babacan yaklaşımları için de teşekkür etti. Şefler de yine de mücadeleden vazgeçmediği için Sefa'yı motive etti.

Danilo Şef'in imzalı tabağına en yakın yemeği yapmaya çalışan yarışmacılardan Eray ve Berker son ikiye kaldı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ise Eray oldu.

Dünkü dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyinin ardından Serhat ve Walison'un ardından Berker ve Tanya da potaya gitti.

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