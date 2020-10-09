MasterChef'te tartışma çıktı!

İzleyicilerini ekrana kilitleyen yarışma programı MasterChef'in 8 Eküm'de yayınlanan son bölümünde yine kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Eleme adaylarının belli olduğu yarışmada, dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunları da oynandı.



ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını, dokunulmazlığı kazanan Eray belirledi. Eray 'Kapatılmamış hesabımız var' diyerek Berker'i eleme adayı olarak seçti.

Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda diğer eleme adayı ise Tanya oldu.

MasterChef 2020'de oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Serhat ve Walison eleme potasına giren isimler olmuştu.



DOKUNULMAZLIĞI MAVİ TAKIM KAZANDI

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde, şefler kırmızı ve mavi takım yarışmacılarından kök sebzelerden beş çeşit konsept istedi.

Kereviz, patates, havuç, pancar, zencefil, sarımsak, turp, soğan, rezene, ıspanak ve yer elması olarak verilen bu kök sebzelerden beş çeşit yemek, gecenin belirleyici menüsü oldu.

45 dakikalık sürenin ardından Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım şeflerin oylamasıyla mavi takım oldu.

Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha tezgah başına gitti.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ ERAY

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda bir kez daha mücadele verdi. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda, yarışmacılardan Danilo Şef'in imza tabağı olan yeşil kuzu dövmesi yapmasını istedi.

Şefler yarışmacılara bireysel dokunulmazlık oyununda 40 dakika süre verdi. Oyun sırasında, Sefa elini kesti. Kaza geçiren Sefa yemeğini yetiştiremedi.

Sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı ve en başarılı yemek Eray ve Berker'in seçildi. Gecenin sonunda ise bireysel dokunulmazlığı alan isim Eray oldu.

Eray 5 dokunulmazlık kazanarak bu sezonun rekoruna imza attı.



YARIŞMACILAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Dokunulmazlık oyunu öncesimde Mehmet Şef'in ek süre önerisine iki takımdan farklı tepkiler gelince, ortam gerildi

Ek süre konusunda anlaşamayan iki takımdan bazı yarışmacılar, dokunulmazlık oyunu öncesinde tartıştı.

