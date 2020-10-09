İzmir'de sahte içki paniği!

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiğini belirten 9 kişi hastanelere başvurdu.

Yapılan araştırmalarda, başvuran kişilerin sahte içkiden zehirlendikleri belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan kişilerin sahte içkiyi kendilerinin yaptığı öne sürüldü.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, zehirlenen kişilerden bazılarının alkolü birlikte aldıklarını tespit etti.