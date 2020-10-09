İyi Parti'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan’dan Cuma vakti ‘şampanyalı’ kutlama!

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sarıkla gelmesini eleştiren İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, Çengelköy'deki evinde yılbaşı partisi vermişti.



Dilara Türkkan'ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti, partideki farklı kişiler tarafından da yayınlanmıştı. Partide kadın kılığına girmiş bir erkeğin dans etmesi dikkat çekmiş, görüntüler kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.



Kısa süre sonra emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntülerini Instagram hesabından yayınlamış, dikkat çeken görüntüye arkadaşlarını etiketleyen Türkkan'ın hızla bir yere yetişmek için babasının forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı değerlendirilmişti.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI



Tüm bu olaylar ardından bu kez Türkkan, Cuma vakti plajda şampanya patlattırdığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Türkkan'ın Cuma günü yaptığı bu paylaşım sosyal medya üzerinden yoğun tepki aldı. 'Paylaşımı yapmak için bu saati mi buldum' sorularının sorulduğu Türkkan ayıplandı.



KALDIĞI OTELİN TEK GECELİK FİYATI DUDAK UÇUKLATTI



Edinilen bilgiye göre Türkkan, Antalya'da bulunan Belek MaxRoyal otelde geceliği 5 bin TL'lik odada konaklıyor. Türkkan'ın lüks içeren paylaşımlar yapması dikkat çekiyor.