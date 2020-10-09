FETÖ'cü pilottan alçak savunma!

15 Temmuz hain darbe girişiminde yüzlerde kişiyi şehit eden alçakların yargılamalarına devam edildi.



Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, sanıklardan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk esasa ilişkin savunma yaptı.



15 Temmuz'da Terörle Mücadele Harekatı (TMH) görevi için Akıncı Üssünde bulunduğunu öne süren Türk, "Bana emir verebilecek herkes oradaydı. Ben neyi sorgulayacağım. Bunların hepsi FETÖ'cü mü? Eğer öyleyse bunu ben nasıl anlayacağım." dedi.



Darbe gecesi uçmadığını öne süren Türk, şu iddialarda bulundu:



"Uçağa bağlandım, ancak teknik arıza nedeniyle uçmadım. Pisti terk edip 03 pist başı take off havuzuna gittim. Arızanın giderilmemesi üzerine uçuştan vazgeçtim. Uçaktan indikten sonra beni karşılayanlardan darbe girişimi olduğunu öğrendim. Bu sırada Ahmet Özçetin'i gördüm. Bana 'Kursiyerlerini filodan gönder. İlk fırsatta buradan gidin.' dedi. Kursiyerlere bunu bildirdim. Ardından üssü en kısa sürede terketmek için çaba gösterdim."



Meclis'i bombalayan darbeci pilot cezaevinde de rahat durmadı!

Türk, dosyadaki bilirkişi raporları ve telsiz kayıtlarını da kabul etmedi.



Davaya pazartesi devam edilecek.



İddianamede, Hüseyin Türk'ün Polis Özel Harekat Başkanlığını vurarak 44 polisi şehit eden eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu'nun kullandığı uçağın ikinci pilotu olarak görev yaptığı belirtilmişti. İddianameye göre daha sonra Akıncı Üssüne dönen Türk, bir süre sonra ikinci kez havalanıp, "Aslan-6" kodunu kullanan "93-0663" kuyruk numaralı F16 ile TÜRKSAT'a 4 MK-82 bombası attı. Türk, saat 03.24'te, TBMM'ye de iki bomba attı.



Hüseyin Türk, savcılık sorgusunda, TÜRKSAT ve TBMM'ye 6 bomba attığını, Polis Özel Harekat Başkanlığının bombalanması saldırısında ise ikinci pilot olarak görev yaptığını itiraf etmişti.



Türk hakkında, savcılık mütalaasında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.