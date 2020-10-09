Aleyna Çakır davasında flaş gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan Aleyna Çakır ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.



Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli konumda olan Ümitcan Uygun'un, sosyal medya üzerinde yaptığı o paylaşımlar infial yarattı.



Geçtiğimiz haftalarda Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un sokakta ölü olarak bulunması olayı sonrasında Ümitcan Uygun'un paylaşımları dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımların ardından Aleyna Çakır'ın annesi Hatun Esen ve baba Mehmet Esen ATV ana haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



ÜMİTCAN UYGUN'DAN TEHDİT GİBİ PAYLAŞIM



İşte sosyal medyada mecralarında büyük tepkiye neden olan paylaşımla ilgili ayrıntılar...







KENT LEVHASI ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ



Aleyna Çakır cinayetinde şüphelerin yoğunlaştığı isim olan Çakır'ın eski sevgilisi Ümitcan Uygun ile ilgili bugün ATV ana haber ekranlarına yeni bir gelişme yansıdı. Pek çok kez Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit ettiği bilinen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımlar ise yeni bir tehdit olarak algılandı.



TEHDİTLER SAVURARAK GEZİYOR



Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ailesinin yaşadığı ile giderek il sınırı levhasının önünde fotoğraf çekilmesi ve bunu sosyal medya hesabı üzerinde paylaşması dikkatleri çekti.



