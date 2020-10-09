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Aleyna Çakır davasında flaş gelişme!

Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir evde şüpheli bir şekilde ölümü tüm Türkiye'nin gündemine yerleşti. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tehdit gibi paylaşım ise tüm dikkatleri birden üzerine çekti. Çakır'ın memleketi olan Kırşehir'e giden ve kent levhası önünde fotoğraf çektiren Ümitcan Uygun'un o paylaşımı tepkiye neden oldu.

3. Sayfa / 09 Ekim 2020 Cuma 22:45
Aleyna Çakır davasında flaş gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan Aleyna Çakır ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 

Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli konumda olan Ümitcan Uygun'un, sosyal medya üzerinde yaptığı o paylaşımlar infial yarattı.

Geçtiğimiz haftalarda Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un sokakta ölü olarak bulunması olayı sonrasında Ümitcan Uygun'un paylaşımları dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımların ardından Aleyna Çakır'ın annesi Hatun Esen ve baba Mehmet Esen ATV ana haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÜMİTCAN UYGUN'DAN TEHDİT GİBİ PAYLAŞIM

İşte sosyal medyada mecralarında büyük tepkiye neden olan paylaşımla ilgili ayrıntılar...



KENT LEVHASI ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Aleyna Çakır cinayetinde şüphelerin yoğunlaştığı isim olan Çakır'ın eski sevgilisi Ümitcan Uygun ile ilgili bugün ATV ana haber ekranlarına yeni bir gelişme yansıdı. Pek çok kez Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit ettiği bilinen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımlar ise yeni bir tehdit olarak algılandı.

TEHDİTLER SAVURARAK GEZİYOR

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın ailesinin yaşadığı ile giderek il sınırı levhasının önünde fotoğraf çekilmesi ve bunu sosyal medya hesabı üzerinde paylaşması dikkatleri çekti.

Mehmet Esen

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