Acun Ilıcalı 7 yıllık davayı kaybetti!

Yurt dışından devşirme programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'ya, 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star gibi yurt dışından getirdiği programlarda çalınan bazı şarkıların telif davasını kaybetti. Acun Ilıcalı, 7 yıllık cezasıyla beraber telif ödemesi yapacak.
Acun Ilıcalı'ya 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. Acun Ilıcalı, haksız ve izinsiz olarak programlarında çaldığı şarkıların sahiplerine teliflerini ödemeyince hakkında açılan davayı kaybetti.