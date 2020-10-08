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Şevval Şahin Türkçe'yi de katletti!

Şevval Şahin'in Youtube programında yemek rutinini yarı Türkçe yarı İngilizce kelimelerle anlattığı anlar sosyal medyada tepki çekti.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 19:43
Şevval Şahin Türkçe'yi de katletti!

Estetiksiz hali ve verdiği partilerle sık sık gündeme gelen Şevval Şahin, YouTube'da katıldığı bir programda beslenme şeklinden bahsetti. Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile düzenledikleri ev partileriyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, estetik iddialarıyla sık sık gündeme geliyor. Sosyal medyada, çok konuşulan burnuyla ilgili 'Zaten saklamayacaktım' diyen Şevval Şahin, "Eleştirilere açığım." diyen Şahin, ardından koronavirüse aldırış etmeden sevgilisi Marcus Aral ile düzenlediği ev partileriyle eleştirildi. 21 yaşındaki model şimdi de Youtube programında yaptığı konuşma ile gündemde... Bir YouTube programına konuk olan Şevval Şahin, Türkçe konuşurken aralarda kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada eleştirildi.

ALAY KONUSU OLDU

2018 Türkiye güzelinin abur cubura 'junk food' demesi sosyal medyanın diline düştü. Ayrıca, Şevval Şahin'in "Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor" ifadeleri, Duygu Özarslan'ın kilolu fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra yeme bozukluğu yaşadığını itiraf ettiği paylaşımlarını hatırlattı.

İşte Şevval Şahin'in dikkat çeken o konuşması:

Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var. Şahin, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen sevgilisi ve arkadaşları ile birlikte 21. yaşını kutlamıştı. Yakın çevresi ile yine bir partide buluşan Şahin'in, sosyal mesafesiz ve tedbirsiz eğlencesi sosyal medyada tepki görmüştü.

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