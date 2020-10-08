Kılıçdaroğlu'na kısa hatırlatma!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan 'kısa hatırlatma' notuyla yaptığı: "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı. Bu videolu paylaşım Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı iddialarına da bir yanıt oldu.