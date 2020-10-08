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Karabağ'da yediği darbe Paşinyan'ın dengesini bozdu!

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ne yapacağını şaşırdı. AB, Fransa, Rusya ve ABD’den beklediği desteği bulamayan Ermenistan Başbakanı gülünç iddialara sarıldı. Çağırdığı PKK’lı teröristlerle birlikte Karabağ’da hezimete uğrayan Paşinyan, Avrupa’yı Türkiye ile korkutarak tahrik etmeye çalışıyor.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 22:53
Karabağ'da yediği darbe Paşinyan'ın dengesini bozdu!

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyip adeta bozguna uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ne yapacağını şaşırdı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Alman Spiegel'e skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Azerbaycan'ı ele geçirdiğini iddia eden Ermeni lider, Avrupa Türkiye'yi şimdi durdurmazsa, Viyana kapılarında beklesinler" dedi.

Paşinyan, "Türkiye'nin Azerbaycan devletini ele geçirme sorununun çözümünü görüyoruz. Artık Azerbaycan kendi geleceğiyle ilgili kararlar almıyor, onun yerine bunu Türkiye yapıyor" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DAN YARDIM İSTEDİ

İşgal ettiği topraklarda Azeri ordusundan büyük bir tokat yiyen ve adeta dağılan Paşinyan, uluslararası toplumdan da beklediği desteği göremedi. Rusya, çatışmaların "Ermenistan" topraklarında yaşanmadığını hatırlatarak duruma müdahale için ışık vermedi. Terör örgütlerinin yuvalandığı Ermenistan, PKK'dan destek istedi ve bu teröristleri çatışma sahalarına taşıdı. Ancak güçlü Azerbaycan ordusu, SİHA'ların da yardımıyla bu teröistleri de nefessiz bırakmayı başardı.

AVRUPA'YI KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin Karabağ tutumunu, Akdeniz dahil genel dış politikası bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ermeni Paşinyan, "Bu politikanın içine teröristler ve paralı askerler çekiliyor. Uluslararası toplum ve özellikle de Avrupa bunu değerlendirmeli. Eğer bunu yapmazsa Türkiye'yi, böyle bir yayılmacı politikasıyla Viyana kapılarında bekleyebilir" diye konuştu.

ErmenistanAzerbaycan

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