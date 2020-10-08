İzmir alarm veriyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz” diyerek övgüler yağdırdığı İzmir, topyekûn alarm veriyor. Alt yapı yetersizliğinden susuzluğa, lağım kokusundan çöp dağlarına kadar hiçbir sorunu çözemeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütçede olağanüstü bir kara delik açtı.



CHP ‘kara delik' açtı



Milletin parasıyla şarap ihaleleri açan, ‘halkçıyım' deyip teknelerden inmeyen, şatolarda keyif çatan Tunç Soyer'in yönettiği CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi patlak verdi.



Borç batağında yüzen belediyenin harcamalarını daha da katlayan Soyer'in başkanlığı yaptığı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 915 milyon 569 bin lira bütçe açığı verdiği ortaya çıktı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin heykel yapımı, çiçek ekimi ve çevre düzenlemelerinin bağlı olduğu Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın bir yılda 290 milyon 194 bin 523 lira harcadığı belirlendi.



Özel kalem saltanatı



CHP'li Tunç Soyer, özel kalem harcamalarında da sınır tanımadı. Belediyelerin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan faaliyet raporunda, 6 milyon 410 bin 253 liranın özel kalem saltanatında kullanıldığı kaydedildi. “Halk yoksullukla mücadele ediyor. Bu insanlar ne yiyecek?” diyen CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan opera binasının inşaatına 120 milyon lira bütçe ayrıldığı tespit edildi. Sadece şovlarıyla gündeme gelen Soyer'in sadece bir yılda 297 konser ve dans etkinliği düzenlendiği, konser organizasyonlarına akıtılan paranın 8.5 milyon liraya ulaştığı öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı'nın, bütçeden yaptığı harcama miktarının ise 66 milyon 257 bin 844 lirayı bulduğu bildirildi. CHP yönetimindeki İzmir'in son faaliyet raporunu inceleyen Akit, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iflasa doğru sürüklendiğini gözler önüne serdi.



31 Mart 2019'daki yerel seçimlerden bu yana başkanlık koltuğunda oturan Tunç Soyer, daha önce de Twitter'da troll hesap yerine kendi hesabı üzerinden PR paylaşımı yaparken yakalanmıştı. Tunç Soyer, Kerem Ziya Yangöz adlı Twitter kullanıcısının kendisi hakkında paylaştığı, “Her sabah Belediye'ye gelirken durup kuşları beslediğini biliyor muydunuz?” yazılı paylaşımını, “Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı” açıklaması ve emojileri ile başkasının hesabıymış gibi şahsi hesabından paylaşarak kendisini övmüştü.



Şaraba parayı bulmuştu



Gazetemiz Akit, 01 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı “Şaraba var şehide yok” başlıklı manşet haberinde, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 4 yılda 248 bin 780 TL'lik içki alımı yaptığını yazmıştı. Aziz Kocaoğlu döneminde 210 bin 780 TL'lik şarap alımı yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkan Soyer döneminde ise 38 bin TL'lik şarap satın aldığı belirtilmişti. CHP'li Soyer, şehit düşen kahraman vatandaşlarımıza yardım yapılmasına ise karşı çıkmıştı.

