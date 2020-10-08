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İstanbul’da deprem seferberliği başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum az önce yaptığı son dakika açıklamasında, İstanbul’da depreme karşı seferberlik başlatıldığını açıkladı. Kurum, "Depreme karşı İstanbul'un her yerinde seferberlik başlattık" dedi.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 14:34
İstanbul’da deprem seferberliği başladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili detayları açıklıyor. Bakan Kurum, İstanbul'da depreme karşı seferberlik başlatıldığını açıkladı. İşte Bakan Kurum'un açıklamasından öne çıkanlar;

Bakan Kurum, 'Depreme karşı İstanbul'un her yerinde seferberlik başlattık' dedi.

'İstanbul'da 36 bin riskli bina var.'

Esenler'de, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla öğrencilere dağıtıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, 'Hedefimiz 2023'e kadar geri dönüşümde yüz 35-40 oranlarını yakalamak' dedi.

Esenler Belediyesi tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere dağıtıldı. Esenler Kültür Merkezinde yapılan dağıtım programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Bakan Kurum, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Daha sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmaları hakkında Bakan Kurum ve Vali Yerlikaya'ya bilgi verdi. Bakan Kurum programda geri dönüşüm kutusuna pet şişe atıp, puan kazandıran kartı okuttu.

Ali Yerlikaya

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