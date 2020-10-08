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FETÖ'cü emniyet müdürlerinin sonu...!!!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları gaybubet evinde yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner tutuklandı.

Güncel / 08 Ekim 2020 Perşembe 23:00
FETÖ'cü emniyet müdürlerinin sonu...!!!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'de üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet mensuplarının gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.

FETÖ'NÜN ALTIN ÇOCUKLARI ARASINDALARDI

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner Etimesgut ilçesindeki "gaybubet" adı verilen örgüte ait hücre evinde yakalandı.

Şüphelilerin yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi, örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN EVE YAKIN BAŞKA BİR DAİREYİ KULLANIYORLARDI

Firari FETÖ mensuplarının, ayrıca gaybubet evinin deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerde, kiraladıkları gaybubet evine yakın konumda olan başka bir daireyi kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin iki adresine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Etimesgut'ta düzenlenen operasyonla yakalanan iki FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner tutuklandı.

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