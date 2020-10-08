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Ermeniler şokta!

Ermenistan'da son dakika gelişmesi... İşgalci Ermenistan, Karabağ hezimetinin faturasını Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan'a kesti. Ajansların geçtiği son dakika gelişmesine göre Kryamyan'ın görevden alındığı öğrenildi.

Dünya / 08 Ekim 2020 Perşembe 12:12
Ermeniler şokta!

İşgalci Ermenistan, Karabağ hezimetinin faturasını Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı'na kesti. AA'nın duyurduğu son dakika gelişmesine göre Argişti Kryamyan görevden alındığı öğrenildi.

ERMENİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVDEN NEDEN ALMADIĞINI PAYLAŞMADI

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın teklifi üzerine Kryamyan'ın görevden alınmasına karar verildi. Kararnamede, Kryamyan'ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN KARABAĞ HEZİMETİ

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da yürüttüğü başarılı askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştı.

AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİSTAN'IN 10 TANKINI DAHA İMHA ETTİ

Topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için dört koldan ilerleyen Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 10 tankını daha imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, dün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiği bildirildi.

Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.

AZERBAYCAN, HORADİZ KÖYÜNDEN KAÇAN ERMENİ GÜÇLERİNİN TERK ETTİĞİ ZIRHLI ARAÇLARI PAYLAŞTI

Azerbaycan ordusu zafere doğru adım adım ilerliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtularılan Füzuli ilçesine bağlı Horadiz köyünden kaçan Ermeni askerlerin terk ettiği zırhlı araçların görüntüsü paylaştı.

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