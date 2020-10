Başkan Erdoğan'ın ziyareti büyük yankı uyandırdı!

Türkiye'nin stratejik ilişkileri için yoğun bir şekilde mesaisine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyarete Katar basınında büyük yankı uyandırdı. Gazetelerde, iki kardeş ülkenin bölgedeki çeşitli sorunları barışçıl yollarla çözme konusundaki istekliliği sayesinde, ilişkilerin her zamankinden daha güçlü olduğuna değinildi.



Er-Raye Gazetesi, iki ülke arasındaki karşılıklı sık ziyaretlerin, "kardeş ve dost iki ülke halkının yararına ortak iş birliği ilişkileri güçlendirmeye yönelik samimi bağlılıktan" kaynaklandığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha ziyareti ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmelerin Ankara-Doha arasında artan güçlü ilişkilerin gölgesinde yapıldığını aktaran er-Raye Gazetesi, yapılan son ziyaretin, "Katar-Türkiye yakınlaşmasının çeşitli alanlarda ortak işbirliğini geliştirmek için 60 kadar anlaşma imzalanarak sonuçlandığına" işaret etti.



Gazete, "zor zamanlarda gelişen Katar-Türkiye ilişkilerinin özel bir yeri olduğuna ve kadim bir tarihe dayandığına" işaret ederek, Katar-Türk üst düzey koordinasyonunun, iki ülkenin uluslararası, bölgesel ve İslami ağırlığı göz önüne alındığında, ciddi zorluklarla dolu bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı vurgusu yapıldı.



"TÜRKİYE-KATAR ARASINDAKİ STRATEJİK İLİŞKİLER HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ"



El-Vatan Gazetesi de Erdoğan'ın ziyaretini, "Türkiye-Katar arasındaki stratejik ilişkiler her zamankinden daha güçlü hale geldi" başlığıyla verdi.



Haberde, iki ülke liderinin, ikili ilişkileri siyasi, ekonomik, yatırım, güvenlik ve askeri iş birliğini güçlendirmek için çeşitli anlaşmalar yoluyla tahkim etmede istekli oldukları vurgusu yapıldı.



İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük ivme kazandığı, 19 Aralık 2014'te Ankara'da imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Kurulmasına İlişkin Ortak Mutabakat" çerçevesinde oluşturulan Yüksek Stratejik Komitesi'ne dikkat çekilen haberde, söz konusu ilişkilerin ortak çıkarlara, karşılıklı saygıya ve iki ülke ve halkının çıkarına dayandığı kaydedildi.



STRATEJİK ORTAKLIK



Eş-Şark Gazetesi ise Erdoğan-Al Sani arasında gerçekleşen görüşmelerin, iki ülkeyi birbirine bağlayan tarihi stratejik ilişkiler çerçevesinde Katar ile Türkiye arasındaki koordinasyonu güçlendirme ve çeşitli alanlarda geliştirme kapsamında yapıldığı vurgulandı.



Haberde, Körfez krizi ve Arap dünyasındaki yaşanan olaylar akışında, Ankara-Doha ilişkilerinin erken dönemde özellikle Katar-Türkiye stratejik ortaklığının başladığı tarih olan 2014 yılından bu yana, doğruluğu ve samimiyetinin kanıtlandığı belirtildi.



KUVEYT VE KATAR ZİYARETLERİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün öğle saatlerinde gittiği Kuveyt'te geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek, taziyelerini iletmişti.



Ardından beraberindeki heyetle Katar'a geçen Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti.



Başkent Doha'daki Deniz Sarayı'nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Al Sani çalışma yemeğine katıldı.