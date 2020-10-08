Bakan ilimize müjdeyi verdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Yozgat'ta bulunan şantiyesini ziyaret ederek altyapı çalışmalarının sürdüğü T318 Tüneli'nde incelemelerde bulundu.



ÜLKEMİZİ DEMİR AĞLARLA ÖRÜYORUZ



Ray serimi de gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Bütün hat ve ray serimi tamamlandı. Burayı bir an önce açmak için bütün arkadaşlarımızla özverili çalışma sürdürüyoruz. Bu hat bittikten sonra Sivas'tan binen bir kişi buradan İstanbul Halkalı İstasyonu'na kadar gidebilecek. Hatta 2023 yılında Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek. Ülkemizi demir ağlarla örüyoruz. İnşallah, bundan sonra da çok büyük projelerle vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çok büyük işler yapacağız. Ülkemizi raylı sistemlerde dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi haline getirmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.





ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SUNACAK



Bakan Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattını bir an önce hizmete açmak için özverili şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Projede Ankara'dan Sivas'a kadar binlerce kişinin çalıştığını ifade eden Karaismailoğlu, hat faaliyete geçtiğinde ekonomi, istihdam ve ticaret açısından bölge ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını kaydetti.



ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR



Karaismailoğlu, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini vurgulayarak "Ülkemizin her noktasında havada, karada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda büyük bir çaba içerisindeyiz. Ülkemizin dünyanın en ileri ekonomileri arasına gelmesi için altyapımızı tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Bakan Karaismailoğlu "İnşallah, bundan sonra da çok büyük projelerle vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çok büyük işler yapacağız. Binlerce hatta yüz binlerce çalışanımızla yüzlerce şantiyemizde çok yoğun hummalı bir çalışma var. Ankara-Sivas hattı da aynı şekilde. Çalışmalar bitme aşamasına geldi. Bir an önce bitmesi için, biz de en güvenli şekilde vatandaşımızı taşımak için en ince ayrıntısına kadar denetlemelerimizi, incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah tam güvenlikli bir şekilde yakın bir zamanda vatandaşlarımıza hızlı tren konforunu Ankara-Sivas arasında da sunacağız. Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Bütün hat ve ray serimi tamamlandı. Burayı bir an önce açmak için bütün arkadaşlarımızla özverili çalışma sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



MERSİN'E ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ



Konya-Karaman tarafında da ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Karaismailoğlu, Karaman'ı Ulukışla'ya, oradan Mersin'e ulaştırmayı hedeflediklerini ifade ederken, "Mersin-Adana-Gaziantep'te de hummalı bir çalışma var. Ankara-İzmir hattında çalışmalar hızlı şekilde sürüyor. Yine Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlama çalışması var. Ülkenin her tarafında hummalı bir çalışma yapılıyor. İnşallah Ankara-İstanbul hattı da bittiği zaman burası da hızlı tren konforu ile tanışacak. Ülkemizi raylı sistemlerde dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birisi haline getirmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah buradaki konforu en iyi şekilde sağlamak için özverili bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ RAYLI SİSTEMLERDE SÖZ SAHİBİ YAPMAK



Bütün dertlerinin vatandaşı memnun etmek olduğunu da kaydede Bakan Karaismailoğlu, "Tek amacımız, ülkemizi dünyanın en ileri teknolojilerine ulaştırmak, vatandaşımızın yaşam kalitesini en üst noktaya çıkarmak" dedi. Karaismailoğlu, bütün şantiyelerde yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak çalışmaların devam ettiğini de vurguladı.