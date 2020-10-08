Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas!

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC) katılmak amacıyla geldiği Bratislava'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşme gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

