Savcıdan ağır ceza hakimine darp!

İstanbul Ataköy'de bulunan hakim-savcı lojmanlarında ilginç bir olay yaşandı. Aynı lojmanda ikamet eden Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.K.'yı darp etti.



ÇOCUK PARKINDA GERGİNLİK



Edinilen bilgiye göre, ilginç olay dün akşam saatlerinde Ataköy hakim-savcı lojmanının bahçesinde bulunan çocuk parkı yakınlarında yaşandı. Savcı Ergün Güçlü'nün çocuğu ile Ağır Ceza Başkanı Y.K.'nın çocuğu aynı parkta oynuyordu. Çocuklar arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine ortalık gerildi. Güçlü önce Y.K.'nın kayınpederi ile tartıştı. Daha sonra tartışmaya Y.K. da dahil oldu.



YÜZÜNE DARBE ALDI



Gerginlik üzerine laf dalaşı kaba kuvvete dönüştü. Savcı Ergün Güçlü, önce sözlü tartışma yaptığı Ağır Ceza Başkanı Y.K.'ya bir anda saldırdı. Saldırının daha da büyümesine olay yerinde bulunan başka hakim-savcılar engel oldu. Yüzüne 3 yumruk darbesi alan hakim Y.K., hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Y.K. darp raporu aldı.