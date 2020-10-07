O magandaya ceza yağdı!

Gaziosmanpaşa İstanbul Caddesi Üzerinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlayan sürücü Mete Ş. Trafik denetleme Sivil Trafik Ekiplerince yakalandı. 34 RFP 20 plakalı motosiklet sürücüsü Mete Ş.'nin kullandığı motor trafikten men edilirken ehliyetine de el konuldu.



8 BİN 426 LİRA CEZA KESİLDİ



Ayrıca sürücüye; '2918 sayılı KTK'nun 23/3-b-1 (Tescil plakası takmamak) maddesinden 505 lira, 67/1d (Drift) maddesinden 6 bin 141 lira, 78/1b (Kask kullanmamak) maddesinden 132 lira, 32/1 (Teknik değişiklik) maddesinden 132 lira, 39/2 (Yetersiz sürücü belgesi) maddesinden bin 228 lira, 44/1b (Sürücü belgesini yanında bulundurmamak) maddesinden 288 lira olmak üzere, toplam da8 bin 426 lira idari cezai işlem uygulandı.



60 GÜN MEN EDİLDİ



Sürücü Mete Ş. 'un sürücü belgesi Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d maddesine istinaden 60 gün süreyle ile geçici olarak geri alınırken, 34 RFP 20 plakalı motosiklet ise 60 gün süre ile trafikten men edildi.



ADLİ İŞLEM YAPILACAK



Ayrıca sürücü Mete Ş. TCK 179/2 (Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden ve diğer Adli işlemleri yapılmak üzere Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.



