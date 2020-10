Mahkemeden flaş Can Dündar kararı

Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi bir manşete imza atmıştı. 29 Mayıs 2015 tarihli ihanet manşeti ardından Dündar hakkında soruşturma başlatılmış, iddianame düzenlenmişti.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ı 'Devletin gizli bilgilerini açıklamak' suçlamasıyla önce 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş ardından cezada indirim yaparak 5 yıl 10 hapis cezasına hükmetmişti. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar hakkındaki cezayı bozmuş, dosya yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelmişti. Dündar hiçbir tebligata cevap vermeyip ifadeye de gelmeyince hakkında firari olduğu gerekçesi ile gıyabi tutuklama kararı alındı. Kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapıldı.



15 GÜN SÜRE DOLDU



Yargılama çerçevesinde yapılan duruşmada ise önemli bir karar alındı. Hâkim Akın Gürlek Başkanlığı'ndaki mahkeme heyeti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine kaçak sayılan Can Dündar'ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlattı. Mahkeme Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmetti.



Edinilen bilgiye göre, Can Dündar bu süreç içinde mahkeme çağrısına kayıtsız kaldı. Bu nedenle mahkeme Can Dündar'ın kaçak sayılmasına hükmetti. Hakim Akın Gürlek başkanlığındaki Heyet, kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.



TAŞINMAZLARA EL KONULDU



Bu kapsamda, Can Dündar'a ait olduğu tespit edilen; Ankara Çankaya'da bulunan iki bağımsız bölüm, Muğla Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan villa ve İstanbul Üsküdar'da bulunan taşınmazına el konulmasına hükmedildi.



Can Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına karar verildi.



TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI



Mahkeme, sanığa ait el konulmasına karar verilen taşınmazların sayısı, hak ve alacakların miktarını dikkate alarak söz konusu malların yönetimi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'nun kayyum olarak atanmasına hükmetti.



İADE EDİLMİYOR



Bilindiği gibi, Can Dündar'ın Almanya'dan Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı talepte bulundu. Ancak Almanya'da yaşadığı bilinen Can Dündar buna rağmen Türkiye'ye iade edilmiyor…