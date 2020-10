Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk ekranlarında, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrası başlayan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.



"SİHA'LAR OLMASA ÇOK FAZLA CAN KAYBI OLURDU"



Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) önemine dikkat çeken Aliyev, "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. Uluslararası medya büyük oranda Ermenistan tarafını tutuyor ancak Ermenistan savaşı kaybediyor. SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu." dedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:Ermenistan ordusunun acizliği ve Ermenistan'ın siyasi yöneticilerinin cinayeti. Sivillere saldırmak, ateş açmak, balistik roketlerle sivil şehirlere saldırmak cinayet sayılır.Savaş meydanında Ermenistan görür ki, bizim önümüzde duramıyor, savaşı kaybediyor. Sivillere saldırıları bizi durduramaz.Sorunumuz Ermeni halkıyla değil yönetimiyle. Bizim davamız Ermeni halkıyla değil. Bizim davamız hak davasıdır. Azerbaycan hiçbir zaman sivil insanlara saldırmamıştır. Azerbaycan'da binlerce Ermeni yaşamaktadır, onlar bizim vatandaşımızdır. Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır.Ermenistan savaş suçu işliyor. Savaş suçu işlendiğine yönelik kanıtları topluyoruz. Maalesef bundan önceki dönemde Azerbaycan ve halkımıza karşı bu savaş suçuna toplum sessiz kalmıştır. Hocalı katliamı dünyanın gözü önünde yapılmış bir katliamdır. Uluslararası toplum harekete geçmedi. İşgalcilerle toprak sahibini eş tutuyorlar.Bizim şehrimizi balistik roketlerle ateşe tutması cinayettir.



"ERMENİSTAN'A YAPTIRIMLAR UYGULANSAYDI BU SORUNLAR YAŞANMAZDI"



(FRANSA'NIN TUTUMU) Biz her zaman Minsk grubunu bir grup gibi kabul ederdik. Eş başkanlık eden ülkeler tarafsız kalmalıdır. Ermeni lobisi bu ülkelerde güçlüdür. Hükümetlerine de tesir etmektedir. Bu ülkelerdeki Ermeniler teşkilatlanmış ve Azerbaycan'a kara propaganda uygulamaktadır.Taraf tutma halleri başladı. Buna göre biz sözümüzü söyledik. Hiçbir taraf tutulmamalıdır. Bu sorun için adımları atsınlar ve bu sorun çözülsün sonra da ateşkes ilan edilsin, uzun süreli barış olsun.



"ULUSLARARASI MEDYA ERMENİSTAN TARAFINI TUTUYOR"



Bize karşı kara propagandanın birkaç sebebi var. Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yapmaktadır. Başka ülkelerin elinde alet olmadık, olmayacağız. Azerbaycan'ın gelişmelerine bakarsak, Azerbaycan hak yolundadır. Azerbaycan bugün dünya çapında itibarlı bir ülke olarak tanınmaktadır.Bazı ülkeler Azerbaycan'a yukardan bakmaktadırlar. Ama buna izin vermedik. Bize olan baskıların nedenlerinden biri de bağımsız siyaset yapmamızdır. Kimsenin sözüyle durmuyoruz ve baş eğmiyoruz. Bu sorunlar başladığında hemen bize karşı kara propaganda başlatıp harekete geçtiler. Bize çamur atmaya çalıştılar.Uluslararası medya kurumları daha çok Ermenistan tarafını tutmakta ve yalan malumatlar yayıyorlar. Kardeş Türkiye'nin medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Bugünlerde tüm dünyaya savaşla ilgili gerçekleri aktarıyor. Bombalanmış şehirler, düşen füzeler... Türk medya kurumları tarafından verilen malumatlar daha adaletlidir.



"MUHTELİF ÜLKELERDEN TERÖRİST GETİRDİLER"



Ermenistan durdurulmalıdır. Ermenistan terörist ülkedir. 1. Karabağ savaşı döneminde bize karşı onlarca terör saldırıları düzenlenmiştir. Ermeni terörü dünyada meşhurdur. Dünya tarafından kabul edilmelidir.Muhtelif ülkelerden terörist getirdiler.



(RUSYA'NIN TUTUMU)



3 eş başkan arasında Rusya tek ülkedir ki bizimle komşudur. Rusya ile bizim tarihi münasebetlerimiz var. Şimdiki dönemde Rusya'nın Ermenistan ve Azerbaycan'la ilişkileri geliştirilmiştir. Bir sorun yok.



(İRAN'IN TUTUMU)



İran Azerbaycan'ın hak işini destekledi. 1-2 gün önce İran'ın resmi yöneticileri açıklamalar yaptı, 'İnşallah son bulmalı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlanmalı ve mülteciler öz topraklarına gitmelidir' denildi. Bu da adaletli bir açıklamadır.



(TRUMP İLE GÖRÜŞTÜNÜZ MÜ?)



ABD de Minsk grubunun eş başkanıdır. Trump ile bir temasım olmadı. Üst düzey yetkilileri fikirlerini bildirdi. Tabi ki Amerika süper devlet gibi bu konuyla ilgili düşüncelerini dile getiriyor.Ermenistan enerji altyapımızı hedef almaya ve kontrol altında tutmaya çalışıyor.