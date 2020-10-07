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Çöpten 20 bin TL kazanıyor!

31 yaşındaki genç kadın, para kazanmak için şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem buldu. Tiffany Butler adlı kadın, özellikle zenginlerin yaşadığı alanda bulunan çöp konteynerlerinden topladığı makyaj malzemeleri ve az kullanılmış elbiseleri satarak ayda 20 bin lira kazanıyor.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:33
Çöpten 20 bin TL kazanıyor!

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 31 yaşındaki Tiffany Butler isimli kadın, özellikle zenginlerin yaşadığı alanda bulunan çöp konteynirlerinden topladığı makyaj malzemeleri ve az kullanılmış elbiseleri satarak ayda 2000 sterlin kazanıyor.

Tiffany Butler, isimli kadın, para kazanmanın ilginç bir yolunu buldu. Tiffany, normalde ev kadını olduğunu bir gün televizyonda izlediği programdan ilham alarak böyle bir işe koyulduğunu ve günde saat üç saat çalışarak tüm ihtiyaçlarını kazanacak kadar para kazandığını söyledi.

Evinin garajının şuan kullanılmadan çöpe atlan eşyalar ile dolu olduğunu söyleyen Tiffany, konteynırları karıştırırken sadece kullanabileceği ve satabileceği ürünleri aldığını söyledi. Tiffany, topladığı ürünleri internet üzerinden satıyor ve ayda 2000 sterlin gelir elde ediyor.

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