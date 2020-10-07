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Başkan Erdoğan Kuveyt'te!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuveyt ve Katar'a ziyaretlerde bulunuyor. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan şu anda Kuveyt'te. Erdoğan Kuveyt'in yeni Emiri El-Cabir'e taziye ziyaretinde bulundu. Eski Kuveyt Emiri Şeyh Es-Sabah geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Kuveyt ve Katar ziyaretileri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 11:07
Başkan Erdoğan Kuveyt'te!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın hayatını kaybetmesinin ardından görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah'a taziyelerini iletmek, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında konuşmak üzere Kuveyt'e geldi. Gündemde bölgesel sorunlar ve önemli maddeler var. Son olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaların da görüşmede gündeme geleceği öngörülüyor.

KuveytErmenistanAzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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