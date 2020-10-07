Başkan Erdoğan Kuveyt'te!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuveyt ve Katar'a ziyaretlerde bulunuyor. Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan şu anda Kuveyt'te. Erdoğan Kuveyt'in yeni Emiri El-Cabir'e taziye ziyaretinde bulundu. Eski Kuveyt Emiri Şeyh Es-Sabah geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Kuveyt ve Katar ziyaretileri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.