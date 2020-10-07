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Başkan Erdoğan'dan 100'üncü yıl kutlaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'nin 100'üncü yılını kutlayarak, "Resmi Gazete bir anlamda devlet hafızası ve şeffaf yönetim anlayışının vesikasıdır" dedi.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:35
Başkan Erdoğan'dan 100'üncü yıl kutlaması!

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan Resmi Gazete'nin 100 yaşına girdiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın, Resmi Gazete'nin 100'üncü yılı dolayısıyla özel projeye imza attığı belirtilirken, proje kapsamında, 'Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1928 tarihine kadar 8 yıl boyunca Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan Resmi Gazete'nin ilk 1053 sayısının bugünün Türkçe'sine çevrildiği kaydedildi.

'TARİHİ FONKSİYON İCRA ETMEKTE'

Başkan Erdoğan, konuya ilişkin mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu köklü devlet geleneğinin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirttiği Resmi Gazete'nin 100'üncü yılını kutladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:


'TBMM'nin açılışından Millî Mücadeleye, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, ülkemizin yasama, yürütme ve yargıya dair iş ve işlemlerinin yürürlük kazanarak milletle paylaşıldığı Resmi Gazete, bu yönüyle tarihi bir fonksiyon icra etmektedir. Resmi Gazete bir anlamda devlet hafızası ve şeffaf yönetim anlayışının vesikasıdır. Resmi Gazete'nin 100 yaşına ulaştığı sembolik bir yıl dönümünde, Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan sayıların günümüz Türkçesine çevrilmesi gibi anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, Resmi Gazete'ye bugüne kadar emek verenleri tebrik ediyorum.'

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ VE LOZAN ANLAŞMASI RESMİ GAZETE'DE

Öte yandan Resmi Gazete'nin internet sitesi arşivinde yer alan orijinal metinlerin çevirisine, bugün itibarıyla açılacak 'Günümüz Türkçesi' bölümü aracılığıyla ulaşılabilecek. Yaklaşık 7 bin sayfadan oluşan ilk 1053 sayının bugünün Türkçe'sine çevrilmesiyle hukukçu ve tarihçiler başta olmak üzere o döneme ilgi duyan herkesin ilk sayıdan günümüze kadar olan tüm sayılara erişimi mümkün hale geldi. Türkçe'ye çevrilen sayılar arasında 1921 yılında yayımlanan 7 sayılı Resmi Gazete'de İstiklal Marşı'nın kabulü, 1923 yılında yayımlanan 22 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Lozan Barış Antlaşması'nın onaylanması, 1926 yılında 320, 339 ve 366 sayılı Resmi Gazete'lerde yayımlanan modern hukuk sisteminin temelini oluşturan Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu'nun kabulü de bulunuyor.

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