Kapalı Maraş hamlesi Yunan'ı çıldırttı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından ortak bir açıklamayla duyurulan Kapalı Maraş'ın açılması Yunanistan'ı çıldırttı.



Yunanistan, Kapalı Maraş için "Rum Kesimi Yönetimi'ne tam destek vereceğiz" açıklamasında bulundu.



YUNANİSTAN SEÇİMİNİ YAPTI



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ankara'da 46 yıllık hasretin biteceğini açıklamıştı. Tatar Kapalı Maraş'ın perşembe günü yeniden açılacağını duyururken, Yunanistan yine Türk düşmanlığını gözler önüne serdi.