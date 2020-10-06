Biden'ın karın ağrısı belli oldu!

Türkiye'nin iç siyasetine karışma hadsizliğinde bulunan ABD Başkan adayı Joe Biden bu seferde Ayasofya'ya ilişkin hazımsızlığını saklayamadı. Reuters'ın aktardığı haberde, Biden " NATO'nun Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi düşürme çabasını destekliyorum. Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatışmayı önleyici mekanizmanın kurulmasından memnunuz." ifadelerini kullandı.



AYASOFYA'NIN AÇILMASI RAHATSIZ ETTİ



Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin de yorum yapan Biden, "Trump yönetimini Türkiye'ye provokatif davranışlardan vazgeçmesi için baskı uygulamaya ve Erdoğan'ı Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum. Ayasofya'nın tekrar müze olarak hizmet vermesini ve herkesin kullanımına açık olmasını diliyorum" dedi.