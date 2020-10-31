İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile son durumu değerlendirmek ve bilgi almak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne geldi. Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Bakanlar, son durum hakkında bilgi verirken, İzmirli vatandaşlara da baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundular.



Bakan Kurum bilançoyu açıkladı



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada deprem nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken, 24'ü ağır 799 vatandaşın yaralı olarak çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.



Bakan Kurum, 'İzmir merkezde, Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da görevlendirmeler yapıldı. Faaliyetler devam ediyor. Depremde 21 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti. 799 yaralı vatandaşımız var ve yaralıların 24'ü ağır durumda. Depremde yıkılan 17 binanın 8'inde çalışmalar tamamlandı. 9 binada ise çalışmalar devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarına kamu kurumlarında başlandı. 1 hastanede hasar tespit ettik. Bunun dışında rastlanmadı. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı gidermek amacıyla AFAD ve Kızılay tarafından bölgeye 3 bin çadır sevk edildi. 10 bin yatağımız ve 20 bin battaniye de çadırlar içerisinde vatandaşların ihtiyacını karşılamak üzere sevk edildi. Beslenme ihtiyacını karşılamak üzere yemek sevk edildi. Kamu kurum kuruluşları ve yurtlarda barınma ihtiyacı için hazır hale getirildi.



Vatandaşlarımız sağlam ve güvenli bir şekilde barınma ihtiyacını karşılayabilirler. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun. Çok hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Ağır hasarlı binaların olduğunu da gördük. Sağlam olmayan hiç bir binaya vatandaşlar girmesin; bizim tespitlerimizi beklesinler.



Taşınma yardımı ve kira yardımı yapılacak



Öte yandan depremde evleri kullanılamayacak hale gelen vatandaşlar için kira ve taşınma yardımı yapılacağının altını çizen Bakan Kurum, 'Vatandaşlarımıza taşınma yardımı ve kira yardımı yapılacak. Kalıcı konutlarla ilgili AFAD ve TOKİ çalışma yürütecek. Daha önceki depremlerde nasıl yaraları sardıysak bu depremde de yaraları saracağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum' dedi.



'Göçük altında kalanlar için operatörler yer tespiti çalışması yapıyor'



Bakan Kurum'un ardından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılabilmesi için iletişim operatörleri ile çalışma yaptıklarını belirtti.



Bakan Pakdemirli, 'Asıl amaç önce göçük altında canın kalmaması. Sonra açıkta, daha sonra da aç insan kalmaması. Bunun için uğraşıyoruz. Göçük altında kalanlar için yer tespiti konusunda operatörler çalışma yapıyorlar. Buse kızımız kurtuldu; ailesi de enkazdan çıktı. Maalesef İnci kızımız çıkmadı. İnşallah umut bağladığımız herkes sağlıklı bir şekilde göçüklerden çıkar. Tüm kamu kurum ve kuruluşları çaba içerisinde. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum dedi.



Kusurlu yapılarla ilgili soruşturma başlatıldı



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, kusurlu yapılarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığına dikkat çekti. Bakan Gül, ' Önceliğimiz şu anda enkaz altında kalan canlarımız. Sahada da tüm kuruluşlar çalışmakta. Dualarımız o canların kurtulmasına yönelik. Kusurlu yapılarla ilgili savcılarımız soruşturma başlattılar. Hukuki yollar takip edilecektir. Nefret suçlarına karşı da her kolluk kuvveti talimatlandırılmıştır' sözlerine yer verdi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.