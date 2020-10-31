Bu görüntüler tepki çekti!

Özgür Özel, kendi Twitter hesabından ziyaretine gittiği hastalarla çekildiği fotoğrafları attı. Fakat kullanıcılar tarafından Özel'in hastalara adeta kibirli mesafesi, ellerini arkada birleştirerek poz vermesi eleştirilere maruz kaldı. Aynı gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yaptığı ziyaret kareleri paylaşılmıştı. Twitter'da iki resim yan yana getirilerek 'Milletin adamı- CHP'nin adamı' şeklinde yorumlar yapıldı. Sosyal medyada uzun süre gündem olan kareler hakkında Özel'den henüz bir cevap gelmedi.