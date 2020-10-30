Yürekleri paramparça eden sözler! 'Abi sen gitme!'

Son dakika haberler…İzmir depreminin ardından sosyal medyaya pek çok fotoğraf ve video yayılmaya devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Enkaz altında kalan genç ile onu kurtarmaya çalışan görevlinin diyaloğu herkesi gözyaşlarına boğdu. "Abi sen gitme" deyişi yürekleri dağlarken durumun vehameti de bu şekilde gözler önüne serilmeye devam ediyor.



İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından sosyal medyada birçok fotoğraf ve video paylaşıldı. O videolardan biri de Manisa İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın yönettiği ekibin İzmir'de enkaz altında kalan genci kurtardığı anlardı. Gencin kendisini kurtarmaya gelen ekiptekilerden birine 'abi sen gitme' deyişi yürek yaktı.



Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor! İzmir depreminin ardından yürek burkan görüntü geldi! “Abi sen gitme…”

Enkaz altındaki çocuktan kurtarma ekibine;



ABİ SEN GİTME!



İzmir'de enkaz altında kalan Günay ismindeki çocukla kurtarma ekibinin diyaloğu göz yaşarttı. Üzerindeki enkaz için "abi şunu itiverin ya" diyen küçük çocuğun kendisiyle konuşan kurtarma ekibine "Abi sen gitme ya" demesi göz yaşarttı.



Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor! İzmir depreminin ardından yürek burkan görüntü geldi! “Abi sen gitme…”

İzmir'de 6.6 şiddetindeki depremden acı ve umut dolu haberler bir arada geliyor. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın enkaz altında kalan Günay ismindeki çocukla konuşması sosyal medyaya yansıdı. Ayaklarının acıdığını belirten küçük çocuk İnal'a "Abi ben çıkmak istiyorum, şunu itiverin ya" diyerek seslendi. Günay'ın İtfaiye Daire Başkanı İnal'a "Abi sen gitme" diyerek seslenmesi ise yürekleri dağladı.



Türkiye bu son dakika haberini konuşuyor! İzmir depreminin ardından yürek burkan görüntü geldi! “Abi sen gitme…”



İşte enkaz altında kalan Günay ile Manisa İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal'ın o konuşması;



Gürhan İNAL; Bizim burada olduğumuzu matkap seslerini duyuyorsun zaten



Çocuk; Duyuyorum abi



Gürhan İNAL; Senin için çalışıyoruz bütün ekip



Çocuk ; Tamam abi, ben çıkmak istiyorum ya



Gürhan İNAL; Tamam çıkartıcaz Günay



Çocuk; Abi şunu itiverin ya,



Gürhan İNAL; İticez iticez merak etme. İyi şükür kafan ya da başka yerler ezilmemiş çok iyisin şu an. Bizle konuşuyorsun



Çocuk; Konuşuyorum.



Gürhan İNAL; Seni alıcaz merak etme tamam mı Günay



Çocuk; Tamam abi



Gürhan İNAL; Bir şey diyor musun başka bana



Çocuk; Abi sen gitme



Gürhan İNAL; Tama Günay



Gürhan İNAL; Benim adım Gürhan



Çocuk; Abi bacaklarım acıyor benim



Gürhan İNAL; Alıcaz o ağırlığı az kaldı tamam mı



Çocuk; Abi delik açılmadı mı