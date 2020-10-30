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Yandaş medyada CHP bayramı

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 97’nci yıldönümünü bahane ederek, elindeki belediyeler üzerinde yandaş medyaya reklam yağdıran CHP, 7 gazeteye verdiği 113 reklam ile yandaş medyasını ihya etti.

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 09:39
Yandaş medyada CHP bayramı

Milletin iktidarını devirebilmek için oluşturduğu zillet ittifakına payanda olan siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarına gizli ve açıktan her türlü desteği veren Cumhuriyet Halk Partisi, kirli planlarına payanda olan medya organlarını da belediyeler üzerinden besliyor. Cumhuriyet ilanının yıldönümü bahanesiyle CHP'li belediyeler 100'ün üzerinde reklamla candaş gazetelere para akıttı.

Yandaşı ihya
Osmanlı paşası olan Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından 29 Ekim 1923'te ilan edilen cumhuriyetin 97'nci yıldönümü dolayısıyla yandaş medyaya reklam yağdıran CHP, candaş medyasını ihya etti. CHP'li belediyeler cumhuriyet bahanesiyle 7 gazeteye 113 reklam verdi. 29 Ekim'i haber değil reklam yayınlayarak geçiren gazetelerden Birgün 31 CHP ilanıyla zirvede yer aldı. Proje gazete Karar'da 21 CHP ilanı yayınlandı. Cumhuriyet gazetesinde 18, İP'çi Yeniçağ'da 17 CHP'li belediyenin reklamı çıktı.

Sözcü ve Evrensel gazetelerinde 11 ilan yayınlanırken Milli Gazete'de 4 reklam yayınlandı. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, yandaş gazetelere İBB reklamı vermesinin yanı sıra Karar gazetesinde tam sayfa yazı yazarak ekstradan kendi reklamını yaptı.

Sözcü ve Çamuriyet şişti
CHP'nin reklamlarla şişirdiği gazeteler 29 Ekim'de rutin sayfa adedinin üzerine çıktı. Her gün 22 sayfa çıkan Sözcü gazetesi 29 Ekim'deki reklamlar sayesinde 32 sayfa yayınlandı. Cumhuriyet gazetesi ise sayfa sayısını 16'dan 24'e yükseltti.

YENİAKİT

Cumhuriyet Halk Partisi

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