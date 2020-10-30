Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi! 'La Nina'ya giriyoruz...'

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının sonuna gelinirken soğuk ve yağışlı havalar da etkisini hissettirmeye başladı. Öyle ki, yurdun Batı kesiminde yağışların havaların etkisi günden güne artıyor. Bu noktada, Meteoroloji'nin tahmin raporları da yakından takip ediliyor. 30 Ekim 2020 Cuma gününe ilişkin hava durumu ve sıcaklık tahmin raporlarını paylaşan MGM, yurdun Batı kesimleri iin kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece arasında sıcaklık düşüşü görüleceğini de kaydeden MGM, sağanak yağış nedeni ile oluşabilecek su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı da vatandaşları uyardı.



BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 30 EKİM 2020 CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelerine göre, Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat, Amasya, Samsun, Çorum, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Kars çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



UZMANLARDAN FLAŞ HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMELERİ

MGM'nin flaş uyarılarının ardından uzman isimler de peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, hava sıcaklıklarına dikkat çekerken bu sene La Nina yılına girileceğinik kaydetti. Prof. Dr. Adil Tek ise, iklim krizinin ektilerinin net olarak görülmeye başlandığını söylerken 2021 yılında kurak bir yazın beklendiğini sözlerine ekledi.



BUGÜN VE YARIN DİKKAT



Prof. Dr. Orhan Şen (İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi): 'Bu sene sonbahar yağışları gecikti. 1 Ekim bizim için su yılı başlangıcıdır. 1 Ekim'den bu yana doğru düzgün yağmur yağmadı. Eylül ayı da yağışlar düşüktü. Bu hafta yağışlar geliyor. Hava sıcaklığı da düşecek. Yıldırımlı yağışlar olacak. Bugüne ve Cumartesi gününe dikkat etmek gerekir. Bu yağışlarda küresel iklim krizinin etkisi büyük. Yağışların şiddeti çoğalıyor. Bu sene La Nina yılına giriyoruz. Bu da kuzey yarım kürede daha az yağışlar göreceğimizi gösteriyor. Türkiye'de biz artık Akdeniz ikliminden yarı kurak iklime geçtik. Seller yapan yağışlar, gök gürültülü havalar oluyor. Yıl boyunca yalnızca iki mevsim görüyoruz artık. Bu aylarda Marmara Bölgesi'nde dolu görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü yer yüzeyi soğudu.'



'2021 YAZI KURAK GEÇER'



Prof. Dr. Adil Tek (Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı): 'Artık iklim krizinin etkilerini net olarak görmeye başladığımız dönemlerdeyiz. Eskiden İstanbul'da -4, -5 gibi dereceleri görüyorduk artık bunları görememeye başladık. Eskiden en yüksek 32-33 dereceleri görürken artık yaz aylarında 37 dereceleri görmeye başladık. Yağışlar açısından baktığımızda ekim ayı yağışlarını daha göremedik. Kandilli rasathanesinde 110 yıllık değerlere baktığımızda bu aylarda ortalama 60 kg yağış düştüğünü görüyoruz. Bu yıl düşen yağış 22 kg. İklim modelleri kasımda, aralıkta ve ocakta da yağışların az olacağını gösteriyor. Eğer uzun vadede önümüzdeki ilkbaharda da yeterli yağış alamazsak 2021 yılında kurak bir yaz bizi bekliyor.'



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara'nın doğusu (Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı İlçelerinde, zamanla Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul'un Anadolu Yakasının kuzey kesimleri, Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçeleri ile Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KÜTAHYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta ve Antalya'nın doğu çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2)olması bekleniyor.



ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Amasya ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



ERZURUM °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı



KARS °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı



MALATYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



SİİRT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu