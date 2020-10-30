İzmir'e girişler kapatıldı!

İzmir Valiliği, İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.
İzmir Valiliği kararı doğrultusunda İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.
Yapılan açıklamada, İzmir-İstanbul otoyolunda çıkışlar İzmir yönünde Saruhanlı veya Turgutlu'dan verildiği duyuruldu.
Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.
"ÇIKIŞLARDA KISITLAMA UYGULANMIYOR"
Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı.
İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.
Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor