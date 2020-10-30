İzmir'e girişler kapatıldı!

İzmir Valiliği kararı doğrultusunda İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.



Yapılan açıklamada, İzmir-İstanbul otoyolunda çıkışlar İzmir yönünde Saruhanlı veya Turgutlu'dan verildiği duyuruldu.



Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.



"ÇIKIŞLARDA KISITLAMA UYGULANMIYOR"



Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı.



İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.



Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor