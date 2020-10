İzmir'de son durum! Ölü ve yaralı sayısı...!!!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.



Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.



İÇİŞLERİNDEN YENİ AÇIKLAMA!



Konuyla ilgili Bakanlık'tan yapılan açıklamada; Depremde 12 kişi hayatını kaybetti. AFAD, yaralı sayısının 607 olduğunu aktarırken bölgede toplam 144 artçı sarsıntının olduğunu belirtti.



Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 321 vatandaşın yaralandığı, yıkılan ve hasar gören 17 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.



Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edildiği kaydedildi.



'Türk Kızılay bölgeye 48 personel, 16 araç gönderdi'



Açıklamada, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli, araç ve ekipmanların bölgeye sevk edildiğine yer verilerek, Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanlarının gönderildiği kaydedildi.



UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personelin bölgede görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da 5 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği aktarıldı.



Vali Köşger: Ekiplerimizin ulaşmadığı bina yok



Gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şu ana kadar 4 binanın tam olarak yıkılmış olduğunu tespit ettiklerini aktardı.



Köşger, şöyle devam etti:



'10'un üzerinde de yan yatmış bina var. Çok hasarlı binalar da var. Yıkılmış ve hasarlı binalarda arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Ekipler seferber olmuş durumda. Şimdiye kadar yan yatmış binalardan 70'e yakın vatandaşımız canlı olarak kurtarıldı. Tam yıkılmış binalarda da kurtarılan vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızdan ricam sakin olmaları, hiç kimsenin gereksiz trafiğe çıkmaması. Şu anda İzmir'de trafik kilitlemiş durumda, gücümüzün bir kısmını o tarafa sevk etmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde, boş bir alanda beklesin, bizim açıklamalarımızı beklesin.'



Vali Köşger, şu an için bir kan ihtiyacı olmadığına işaret ederek 'İlerleyen vakitlerde böyle bir ihtiyaç olursa, onu duyururuz. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Gereksiz bir şekilde trafiğe çıkıp yolu tıkamasınlar, ambulansların, sağlık ekiplerinin ve AFAD ekiplerinin, iş makinelerinin afet bölgesine erişmesini zorlaştırıyor bu. Tüm vatandaşlarımızdan özellikle bunu rica ediyorum. Panik yapmamalarını, sakin olmalarını rica ediyorum. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok şu anda. Tüm binalara ulaşılmış durumda ve tüm binalarda çevre emniyetini güvenlik güçlerimiz alıyor. Güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın. Bizim almaya çalıştığımız tedbirler içeriden bir canın daha kurtarılması için.' diye konuştu.



Profesyonel olmayanların arama kurtarma çalışması yapmaması gerektiğini belirten Köşger, 'Ekiplerimiz gereken tüm faaliyetleri yapacak. Tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum.' dedi.



Köşger, bazı enkazlardan ceset çıkartıldığını ancak sayının tam net olmadığını aktararak 'İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var. Onun dışında kırsal alanda bir sıkıntı yok.' ifadesini kullandı.



Kurum: Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile hemen İzmir'e geçiyoruz.' açıklamasında bulundu.



Bakan Soylu: Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



'Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun.'



Ulaşım ve iletişimde sıkıntı yok



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin ardından ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.



'Enerji bakanlığı ekipleri sahaya indi'



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de İzmir'de meydana gelen depremin ardından bakanlığa bağlı ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek 'Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler.' açıklamasında bulundu.



AFAD: Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalı



AFAD, Afyon, Bursa, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak il AFAD müdürlükleri ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunduğu, kesintilerin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.



Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık ve destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD koordinasyonunda, tüm çalışma gruplarının, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği vurgulandı.



Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, şunlara yer verildi:



'Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.'



'En kritik bölge Bayraklı, Bornova'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem sonrası yoğun bir trafik yaşandığını belirterek şunları söyledi:



'Şu anda derli toplu sağlıklı bir bilgi yok elimizde. Bazı ihbarlar aldık. Yıkılan binalarımız var. Özellikle Bayraklı, Bornova'da. Bunlarla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Can kaybına dair bir bilgi yok elimizde. Şu an yoldayız. 20'ye yakın binada yıkım ihbarı var. Bayraklı'ya ulaşmaya çalışıyoruz. En kritik bölge Bayraklı, Bornova görülüyor.'



Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 'Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun.' ifadelerine yer verildi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun.' dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, 'Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum.' değerlendirmesini yaptı.



Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.



Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.



Öte yandan depremin Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de hissedildiği bildirildi.