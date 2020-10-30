Ege ve Marmara'da deprem oldu!

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.



CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi yorumladı;



Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal:



Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir.