Ege Denizi'nde bir deprem daha

Son dakika haberi... AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ege Denizi Aydın açıklarından saat 18:15'te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.74 km olarak açıklandı.



İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana geldi;



Seferihisar – 4.7



Kuşadası Körfezi – 4.1



Urla – 4.1



Seferihisar – 4.2



Kuşadası – 4.1



Kuşadası – 4.8



Yunanistan / Samos – 3.9



Kuşadası – 3.6



Kuşadası – 3.5



Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2



Seferihisar – 3.5



Yunanistan/Samos – 3.9



Kuşadası – 3.6