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Başkan Erdoğan'dan yerli aşı müjdesi!

Erdoğan, ''(Yerli aşı) İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız.'' açıklamasını yaptı.

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 20:49
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı müjdesi!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yerli aşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız" diye konuştu

Erdoğan, "Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya maalesef iyi bir sınav veremedi." diye konuştu.

Erdoğan, "155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek, elimizdeki imkanları paylaştık" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içine girdiklerini görüyoruz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

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