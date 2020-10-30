Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İstanbul'a yakın temaslı illerde vaka sayılarının arttığını belirtmesinin ardından Edirne, Bursa, Düzce gibi illerde yeni tedbirler alındı. Edirne Valiliği Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'havalandırma talimatı' yayımladı.



Vali Ekrem Canalp'in talimatı ile Valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresi ile Edirne Belediyesince kurulan ekipler, gece gündüz cadde ve sokakların yanısıra apartmanlar ve gıda satış alanlarını sık aralıklarla ilaçlıyor. Bu önlemlere ek olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Kovid- 19 tedbirleri kapsamında 'Havalandırma Talimatı' yayımlandı.



Kamu ve özel sektöre ait binalar ve eklentilerindeki tüm kapalı alanların pencere ve kapı açılması suretiyle doğal havalandırma yoluyla sık sık havalandırılmasının esas alındığı talimatta temiz hava sirkülasyonun önemi de anlatıldı.



Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yoğun bakım yatak sayıları ve filyasyon ekiplerinin artırıldığını belirtti. Bursa'da salgınla mücadeleye yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, 'Şehir hastanemizde mevcut olan yoğun bakım yataklarımıza 100 yoğun bakım yatağı ilave ettik ve bunları peyderpey kullanıma açtık.



Yine Yüksek İhtisas Hastanesi'ne 40 adet yoğun bakım yatağı ilavesi yaptık. İlçe hastanelerimizde de değerlendirmeler yaptık ve oralarda da belli oranlarda yatak sayılarımızı artırdık' ifadelerini kullandı.



FİLYASYON GECE 12'YE KADAR ÇALIŞIYOR



Salgınla mücadelede kilit öneme sahip filyasyon ekiplerinin sayılarının artırıldığını ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, 'Filyasyon ekiplerimizin sayısını bakanımızın geçen hafta ziyaretinde bize hedef gösterdiği 700'e ulaştırabilmek için gayretlerimiz devam ediyor.



Şu anda ekip sayılarımız 600'lere kadar çıktı. Valimizin başkanlığında araç ve şoför desteği aldık. Sabah sekizden gece on ikiye kadar ekiplerimiz bilfiil sahada' diye konuştu.



Rehavete son verelim



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki vaka artışının yüzde 99 seviyesinde olduğunu açıkladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, son günlerde vatandaşlarda bir rahatlama olduğunu dile getirerek bu rahatlamaya son verip sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.



Vali Atay, koronavirüs pozitif vakaların markete veya başka bir alana girmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, 'Hastalığa yakalanan bir kişinin markete veya başka bir yere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Karantinadaki arkadaşlara bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman 112'yi arayarak talebinizi söyleyebilirsiniz diyoruz.' şeklinde konuştu.



72 kişi daha vefat etti



Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 99'a yükseldi. Dün toplam 134 bin 416 test yapılırken, 2 bin 319 yeni vaka tanısı konuldu.



Toplam vaka sayısı 370 bin 832 oldu. Dün iyileşen bin 581 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 320 bin 762'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 916 olduğu açıklandı.