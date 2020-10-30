USD (Alış - Satış) : 8,12 - 8,14 EURO (Alış - Satış) : 9,60 - 9,61

Sıcak Haber : Muharrem İnce açıkladı! Memleket Hareketi’nde kimler var?!..

Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün yaptığı açıklamada İstanbul'a yakın illerde temaslı sayısının hızla arttığını belirtti. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından son dakika gelen bilgilerde İstanbul'a yakın illerde tedbirler sıkılaştırılmaya başladı. Edirne Valiliği, kamu ve özel sektöre ait binalar için ‘havalandırma talimatı’ yayımladı. Bursa’da yoğun bakım yatak sayıları ve filyasyon ekiplerinin sayısı artırıldı. İşte detaylar...

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 10:29
Bakan Koca uyarmıştı! İstanbul'a yakın illerde alarm...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İstanbul'a yakın temaslı illerde vaka sayılarının arttığını belirtmesinin ardından Edirne, Bursa, Düzce gibi illerde yeni tedbirler alındı. Edirne Valiliği Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'havalandırma talimatı' yayımladı.

Vali Ekrem Canalp'in talimatı ile Valilik koordinasyonunda İl Özel İdaresi ile Edirne Belediyesince kurulan ekipler, gece gündüz cadde ve sokakların yanısıra apartmanlar ve gıda satış alanlarını sık aralıklarla ilaçlıyor. Bu önlemlere ek olarak İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Kovid- 19 tedbirleri kapsamında 'Havalandırma Talimatı' yayımlandı.

Kamu ve özel sektöre ait binalar ve eklentilerindeki tüm kapalı alanların pencere ve kapı açılması suretiyle doğal havalandırma yoluyla sık sık havalandırılmasının esas alındığı talimatta temiz hava sirkülasyonun önemi de anlatıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yoğun bakım yatak sayıları ve filyasyon ekiplerinin artırıldığını belirtti. Bursa'da salgınla mücadeleye yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Dr. Yavuzyılmaz, 'Şehir hastanemizde mevcut olan yoğun bakım yataklarımıza 100 yoğun bakım yatağı ilave ettik ve bunları peyderpey kullanıma açtık.

Yine Yüksek İhtisas Hastanesi'ne 40 adet yoğun bakım yatağı ilavesi yaptık. İlçe hastanelerimizde de değerlendirmeler yaptık ve oralarda da belli oranlarda yatak sayılarımızı artırdık' ifadelerini kullandı.

FİLYASYON GECE 12'YE KADAR ÇALIŞIYOR

Salgınla mücadelede kilit öneme sahip filyasyon ekiplerinin sayılarının artırıldığını ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, 'Filyasyon ekiplerimizin sayısını bakanımızın geçen hafta ziyaretinde bize hedef gösterdiği 700'e ulaştırabilmek için gayretlerimiz devam ediyor.

Şu anda ekip sayılarımız 600'lere kadar çıktı. Valimizin başkanlığında araç ve şoför desteği aldık. Sabah sekizden gece on ikiye kadar ekiplerimiz bilfiil sahada' diye konuştu.

Rehavete son verelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki vaka artışının yüzde 99 seviyesinde olduğunu açıkladı. Düzce Valisi Cevdet Atay, son günlerde vatandaşlarda bir rahatlama olduğunu dile getirerek bu rahatlamaya son verip sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

Vali Atay, koronavirüs pozitif vakaların markete veya başka bir alana girmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, 'Hastalığa yakalanan bir kişinin markete veya başka bir yere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değildir. Karantinadaki arkadaşlara bir şeye ihtiyacınız olduğu zaman 112'yi arayarak talebinizi söyleyebilirsiniz diyoruz.' şeklinde konuştu.

72 kişi daha vefat etti

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 99'a yükseldi. Dün toplam 134 bin 416 test yapılırken, 2 bin 319 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 370 bin 832 oldu. Dün iyileşen bin 581 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 320 bin 762'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 916 olduğu açıklandı.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı