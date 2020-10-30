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Azerbaycan Ermenistan savaşında son durum! Ermeni kayıpları artıyor

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan'ın Ermenistan'a verdiği zayiatın her geçen dakika arttığı bildiriliyor. Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. İşte çatışmalarda son durum ve haberin ayrıntıları...

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 09:56
Azerbaycan Ermenistan savaşında son durum! Ermeni kayıpları artıyor

Azerbaycan ilerliyor, Ermenistan ise büyük kayıplar veriyor. Çatışmaların başladığı günden itibaren üstünlüğünü kabule ttiren Azerbaycan, sivil yerleşim yerlerine dahi saldıran Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Son dakika bilgisine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

O ANLAR PAYLAŞILDI!

Ayrıca Berde kentinde sivilleri ve sivil altyapıyı ateşe tutan Ermenistan güçlerine ait 'Smerç' roketatarının atış mevkisinin Azerbaycan ordusu birimleri tarafından tespit edilerek, imha edildiği belirtildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

PUTİN: TÜRKİYE DE GÖRÜŞMELERDE YER ALMALI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin de Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakerelerde yer alması gerektiğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil bir çok ülke yer almalı' dedi. Vladimir Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ErmenistanAzerbaycan

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