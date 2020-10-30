Azerbaycan Ermenistan savaşında son durum! Ermeni kayıpları artıyor

Azerbaycan ilerliyor, Ermenistan ise büyük kayıplar veriyor. Çatışmaların başladığı günden itibaren üstünlüğünü kabule ttiren Azerbaycan, sivil yerleşim yerlerine dahi saldıran Ermenistan'ı bozguna uğrattı. Son dakika bilgisine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.



Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin önlendiği, dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 Su-25 uçağı, 3 T-72 tankı, 1 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 1 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 2 Gvozdika kundağı motorlu obüs, 1 OSA uçaksavar, 1 P-18 radar aracı ve 4 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



O ANLAR PAYLAŞILDI!



Ayrıca Berde kentinde sivilleri ve sivil altyapıyı ateşe tutan Ermenistan güçlerine ait 'Smerç' roketatarının atış mevkisinin Azerbaycan ordusu birimleri tarafından tespit edilerek, imha edildiği belirtildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı.



Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.



PUTİN: TÜRKİYE DE GÖRÜŞMELERDE YER ALMALI



Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin de Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakerelerde yer alması gerektiğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil bir çok ülke yer almalı' dedi. Vladimir Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



