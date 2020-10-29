Ümit Özdağ disipline sevk edildi!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



İyi Partili 108 il ve ilçe başkanı, Ümit Özdağ'ın disipline sevk edilmesi için imza toplamıştı.



İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA YAPILDI



İyi Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'İyi Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ'ın, partimiz ve İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur.



Gelişmeler üzerine, İl Başkanlarımız ve 108 İlçe Başkanımız, “Disiplin sürecinin” başlatılması yönünde talepte bulunmuştur.



Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş,



Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir.'





