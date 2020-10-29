Uğur Dündar şaşırttı!

19.23'te İstiklal Marşı ile başlayan Büyük Cumhuriyet Konseri sona erdi.



Takvim'in haberine göre; Antalya'daki Patara Antik Kenti meclis binasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konser, CHP'li seküler burjuvanın sözcüsü Uğur Dündar'ı bile hayran bıraktı.







Dündar Sosyal medya hesabından, 'Harika, unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı gecesi yaşıyoruz. Keşke her gün böyle olsa...



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Büyük Cumhuriyet Konseri ve ışıklı gösteri de alkışa değer...' ifadelerini kullandı.







Bir sosyal medya kullanıcısı da, 'Helal olsun ilk defa takdir ettiğin bir şey oldu' diyerek Dündar'ı ti'ye aldı.



Geçtiğimiz sene Halk TV'deki kovulmalara tepki göstererek kanaldaki sunuculuk görevinden istifa eden Uğur Dündar'ın sadece Sözcü gazetesinde yazar köşesi bulunuyor.