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OHAL 6 ay daha uzatıldı!

İspanya parlamentosu, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında olağanüstü hali (OHAL) 6 ay daha uzatan kararı onayladı.

Dünya / 29 Ekim 2020 Perşembe 18:28
OHAL 6 ay daha uzatıldı!

İspanya parlamentosu, koronavirüs ile mücadele kapsamında OHAL uygulamasının 6 ay uzatılması kararını onayladı. Ülkede hızla artan koronavirüs vakaları ve buna bağlı can kayıpları nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Parlamentoda OHAL'in uzatılmasıyla ilgili yapılan oylamada, 350 milletvekilinden 194'ünün 'evet', 99'unun 'çekimser' ve 53'ünün ise 'hayır' oyu kullandığı öğrenildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, daha önce Kanarya Adaları hariç ülke genelinde saat 23.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyurmuştu.Salgından dolayı ilk olarak 14 Mart-21 Haziran arasında OHAL ilan eden İspanya, bu süreçte halka mecbur olmadıkça (işe gitmek, sağlık veya alışveriş) sokağa çıkma yasağı getirilmiş, okul, bar, restoran ve mağazalar kapatılmıştı.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da ülke genelinde son açıklanan verilere göre 1 milyon 194 bin 684 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede toplam can kaybının 34 bin 466'ya ulaştığı duyuruldu.

İspanya

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