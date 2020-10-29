İstanbul'da göz gözü görmüyor!

İstanbul'da beklenen şiddetli yağış sabahın erken saatlerinde başladı. Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağış birçok noktada su birikintileri oluşturdu. Yağışın Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu bilgisi gelirken, art arda gök gürültüsü sesleri tedirginlik yaratıyor.



METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARMIŞTI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbullular ve Tekirdağlıları uyarmıştı. İki ilde de kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunulmuş, hava sıcaklıklarının düşeceği belirtilmişti. Vatandaşlardan tedbirli ve hazırlıklı olmaları istenmişti.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:



Sabah saatlerinde İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Bu nedenle, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.



4 GÜN SÜRECEK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava tahminlerine göre; İstanbul'da yağış 4 gün sürecej. Kentte sıcaklıklar ise 4 gün boyunca artarak devam edecek. Bugün ve yarın yağmurun yanı sıra gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri yaşanması bekleniyor. İstanbul'da 2 Kasım Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak.



